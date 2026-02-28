  • Hindi
गाड़ी मालिक जान लें सरकार का ये नया नियम, चेकिंग के दौरान नहीं मिला ये डिवाइस तो रद्द होगा परमिट, आगे नहीं बनेगा फिटनेस सर्टिफिकेट

Commercial vehicle tracking device: उत्तर प्रदेश के  गाजियाबाद में 1 अप्रैल से सभी कमर्शियल वाहनों में AIS-140 ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य है. इसके बिना वाहन की फिटनेस, परमिट और ट्रांसफर जैसी 5 मुख्य सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.

Tracking device in Commercial vehicles
कमर्शियल वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य

Commercial vehicle tracking device mandatory: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. अब जिले के सभी कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैंकिंग डिवाइस (Vehicle Location Tracking Device, VLTD) और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि 1 अप्रैल तक की समय सीमा तक यह काम नहीं किया, तो आपके वाहन से जुड़ी कई जरूरी सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.

गाजियाबाद परिवहन विभाग का बड़ा आदेश

परिवहन विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल से गाजियाबाद में संचालित होने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है. इस आदेश का मुख्य उद्देश्य वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करना है. अब बस, टैक्सी, ऑटो, स्कूल वैन और मालवाहक लोडर जैसे सभी व्यावसायिक वाहनों को डिजिटल निगरानी के दायरे में लाया जाएगा.

AIS-140 डिवाइस ही होगा मान्य

विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही ट्रैकिंग डिवाइस स्वीकार किए जाएंगे जो AIS-140 प्रमाणित (Certified) होंगे। यह एक वैश्विक मानक है जो सुनिश्चित करता है कि डिवाइस कठिन परिस्थितियों में भी सटीक लोकेशन भेजने में सक्षम है. यह डिवाइस सीधे परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा, जिससे वाहन की पल-पल की जानकारी प्रशासन के पास होगी.

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन

ट्रैकिंग डिवाइस के साथ-साथ वाहन में पैनिक बटन लगाना भी अब अनिवार्य है. आपातकालीन स्थिति में यदि कोई यात्री या चालक इस बटन को दबाता है, तो तुरंत कंट्रोल रूम में अलर्ट चला जाएगा. इससे पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंच सकेंगी. विशेषकर महिलाओं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए इसे मील का पत्थर माना जा रहा है.

40 हजार से अधिक वाहन आएंगे दायरे में

आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद जिले में लगभग 40,000 से अधिक कमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं. इनमें से बड़ी संख्या उन पुराने वाहनों की है जो 10 से 15 साल से चल रहे हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना डिवाइस के किसी भी कमर्शियल वाहन को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बिना डिवाइस के रुकेंगी ये 5 प्रमुख सेवाएं

यदि आपके वाहन में एक्टिव ट्रैकिंग डिवाइस 1 अप्रैल तक नहीं लगा, तो ऑनलाइन पोर्टल पर आपकी निम्नलिखित सेवाएं ब्लॉक हो जाएंगी.

  • फिटनेस सर्टिफिकेट: वाहन की फिटनेस पास नहीं की जाएगी,
  • परमिट सेवा: न तो नया परमिट बनेगा और न ही पुराने का नवीनीकरण (Renewal) होगा,
  • NOC जारी करना: वाहन को दूसरे जिले या राज्य में ट्रांसफर करने के लिए एनओसी नहीं मिलेगी,
  • ओनरशिप ट्रांसफर: गाड़ी बेचने पर नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया रुक जाएगी,
  • टैक्स और रिकॉर्ड अपडेट: टैक्स भुगतान और वाहन के अन्य रिकॉर्ड अपडेट करने में समस्या आएगी,

डिवाइस लगवाने का अनुमानित खर्च

वाहन मालिकों को यह डिवाइस अधिकृत विक्रेताओं (Authorized Vendors) से ही लगवानी होगी. बाजार में AIS-140 डिवाइस और पैनिक बटन लगवाने की कुल लागत लगभग 5,000 से 10,000 रुपये के बीच है. इसमें डिवाइस की कीमत के साथ फिटिंग और सॉफ्टवेयर सर्विस रेंटल भी शामिल होता है। परिवहन विभाग इसे ‘सुरक्षा में निवेश’ के रूप में देख रहा है.

कैसे काम करेगा रियल-टाइम कंट्रोल रूम?

जैसे ही वाहन में डिवाइस फिट होगा, उसका डेटा विभाग के सर्वर से लिंक हो जाएगा. कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी मैप पर देख सकेंगे कि कौन सा वाहन कहां है. यदि कोई वाहन निर्धारित रूट से भटकता है या ओवरस्पीडिंग करता है, तो सिस्टम स्वतः ही अलर्ट जारी कर देगा. इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी.

समय सीमा से पहले तैयारी की अपील

परिवहन विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि वाहन मालिकों को अंतिम समय में परेशानियों का सामना न करना पड़े. विभाग की अपील है कि 1 अप्रैल की डेडलाइन का इंतजार न करें और आज ही अपने वाहन को सुरक्षित बनाएं. बिना तैयारी के सड़क पर उतरने वाले वाहनों का भारी चालान भी काटा जा सकता है.

