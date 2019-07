जम्मू: जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले में बारिश संबंधी घटनाओं में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि भूस्खलन के बाद श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अमरनाथ यात्रा भी एहतियाती तौर पर रोक दी गई है.

#WATCH Vehicular traffic between Jammu and Srinagar has been suspended due to landslides & shooting stones triggered by rain at Panthial and Mom Passi in Ramsau area of Ramban district since morning. pic.twitter.com/J5xw2VKfsr

— ANI (@ANI) July 31, 2019