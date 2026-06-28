Explainer: सबसे पहले वेनेजुएला, फिर जापान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान... आखिर क्यों लगातार कांप रही है धरती?

वेनेजुएला, जापान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार आए भूकंपों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या धरती पर कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे टेक्टॉनिक प्लेट्स की सामान्य गतिविधि है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 28, 2026, 8:18 AM IST
वैज्ञानिकों के मुताबिक इन भूकंपों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है. (image AI)
वैज्ञानिकों के मुताबिक इन भूकंपों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है. (image AI)
  • 24 से 27 जून के बीच वेनेजुएला, जापान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बड़े भूकंप आए.
  • वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां हजारों लोग प्रभावित हुए.
  • इन भूकंपों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है.
  • यह पृथ्वी की सामान्य टेक्टॉनिक गतिविधि का हिस्सा है, किसी वैश्विक खतरे का संकेत नहीं.

पिछले कुछ दिनों में दुनिया के कई हिस्सों में 24 से 27 जून तक, चार दिन में जोरदार भूकंप आए हैं. सबसे पहले 24 जून 2026 को वेनेजुएला में दो बड़े भूकंप आए जो 7.2 और 7.5 तीव्रता थे. फिर 25 जून को जापान में 6.9-7.2 तीव्रता का भूकंप आया, 27 जून को अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 6.1-6.2 और पाकिस्तान में 5.4 के झटके महसूस किए गए. इन घटनाओं ने लोगों में चिंता पैदा कर दी है कि क्या कोई ग्लोबल पैटर्न या बड़ा खतरा है. लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर मामलों में यह संयोग है. पृथ्वी की टेक्टॉनिक प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं और भूकंप प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं.

वेनेजुएला में किस दिन आया भूकंप ? कितना जोरदार, कितनी तबाही हुई ?

TRT world की खबर के मुताबिक, 24 जून 2026 को वेनेजुएला के याराकुय क्षेत्र में दो बड़े भूकंप आए – पहला 7.2 (फोरशॉक) और 39 सेकंड बाद 7.5 (मेनशॉक) था. ये 10-21 किमी गहराई पर थे, जिससे तेज कंपन हुआ. कैराकस समेत उत्तरी इलाकों में इमारतें ढह गईं. मौतें 900 से 1430 के बीच बताई जा रही हैं, हजारों घायल हुए 50 हजार तक लोग लापता हैं. यह 125 साल में वेनेजुएला का सबसे ताकतवर भूकंप था.

और पढ़ें: जापान में फिर कांपी धरती, 4 दिन में तीसरी बार आया भूकंप, इवाते प्रांत में 6.1 तीव्रता दर्ज

जापान में किस दिन आया भूकंप ? कितना जोरदार, कितनी तबाही हुई ?

अगले दिन 25 जून को जापान के उत्तरी तट (इवाते प्रांत के पास) में 6.9-7.2 तीव्रता का भूकंप आया. गहराई करीब 50 किमी. सुनामी नहीं आई, नुकसान सीमित रहा, कुछ इमारतों को मामूली क्षति. जापान की मजबूत इमारतें और तैयारियां काम आईं.

अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किस दिन आया भूकंप ? कितना जोरदार, कितनी तबाही हुई ?

27 जून को अफगानिस्तान के हिंदुकुश (जुर्म के पास) में 6.1-6.2 तीव्रता का भूकंप आया. गहराई 200 किमी से ज्यादा (गहरा फोकस), इसलिए सतह पर नुकसान कम. लेकिन पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली-एनसीआर तक कंपन महसूस हुए. पाकिस्तान में अलग से 5.4 का झटका भी आया. कोई बड़ी मौत या क्षति की तुरंत खबर नहीं.

वेनेजुएला भूकंप – क्यों इतना विनाशकारी था?

वेनेजुएला कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की सीमा पर है. यहां स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट (सैन सेबेस्टियन फॉल्ट सिस्टम) सक्रिय हैं, जहां प्लेट्स एक-दूसरे के पार गुजरती हैं. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दो भूकंप लगभग एक साथ (डबलेट) आए, जो दुर्लभ है. उथली गहराई और गरीब इंफ्रास्ट्रक्चर (पुरानी इमारतें, राजनीतिक-आर्थिक संकट) ने नुकसान बढ़ाया. लैंडस्लाइड और लिक्विफैक्शन भी हुआ. USGS के अनुसार यह 1900 के बाद सबसे मजबूत था. राहत कार्य जारी, मौतों की संख्या बढ़ सकती है. वेनेजुएला पहले से आर्थिक संकट में है, इसलिए रिकवरी चुनौतीपूर्ण होगी.

जापान में हर साल कई बार क्यों आते हैं भूकंप ?

जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, जहां चार प्रमुख प्लेट्स (पैसिफिक, फिलीपाइन, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन) टकराती हैं. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां हर साल हजारों भूकंप आते हैं. 25 जून का 7.2 (USGS 6.9) इवाते के पास आया. जापान की भूकंप-रोधी तकनीक (बेस आइसोलेशन, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स) और अलर्ट सिस्टम ने जान बचाई. कोई सुनामी नहीं, न्यूक्लियर प्लांट्स सुरक्षित. जापान नियमित रूप से ड्रिल करता है, इसलिए तैयारियां बेहतर हैं.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में किस वजह से आया भूकंप ?

ये इलाका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का क्षेत्र है. हिंदुकुश में भूकंप अक्सर गहरे फोकस (100-200 किमी) वाले होते हैं, जो दूर तक महसूस होते हैं लेकिन सतही नुकसान कम करते हैं. 27 जून का 6.2 गहरा था, इसलिए बड़े नुकसान की खबर नहीं. पाकिस्तान में बालोचिस्तान में भी हाल में 5+ तीव्रता के कई छोटे झटके आए. यह क्षेत्र भूकंप-प्रवण है, पुरानी इमारतें जोखिम बढ़ाती हैं.

क्यों लगातार आ रहे हैं? क्या कोई कनेक्शन?

वैज्ञानिक स्पष्ट कहते हैं कि ये कोई ग्लोबल ट्रिगर या चेन रिएक्शन नहीं. अलग-अलग प्लेट सीमाएं हैं.

  • वेनेजुएला → कैरिबियन-साउथ अमेरिका
  • जापान → पैसिफिक रिंग ऑफ फायर
  • अफगानिस्तान-पाकिस्तान → इंडियन-यूरेशियन

ये सिस्टम स्वतंत्र हैं. दुनिया में हर साल औसतन 15-20 M7+ भूकंप आते हैं. कुछ दिनों में कई घटनाएं संयोग से हो सकती हैं. USGS और विशेषज्ञों के अनुसार शॉर्ट-टर्म बढ़ोतरी सामान्य है, कोई असामान्य ग्लोबल एक्टिविटी नहीं. भूकंप प्लेट्स के बीच जमा तनाव को रिलीज करते हैं. एक जगह का भूकंप दूसरी दूर की जगह को ट्रिगर नहीं करता, जब तक बहुत खास परिस्थितियां न हों .

जब भूकंप आता है तो धरती के नीचे क्या होता है ?

पृथ्वी की बाहरी परत (लिथोस्फियर) कई प्लेट्स में बंटी है. ये प्लेट्स साल में कुछ सेंटीमीटर चलती हैं. जहां वे टकराती, रगड़ती या अलग होती हैं, वहां तनाव बनता है. जब तनाव ज्यादा हो जाता है, अचानक रिलीज होता है – यही भूकंप कहलाता है. भूकंप कितना ताकतवर होगा, यह मैग्नीट्यूड ऊर्जा बताती है जैसे 7.0, 6.0. इसमें गहराई महत्वपूर्ण होती है.

कैसे बचते हैं, आगे क्या ?

तैयारी बचाती है– जापान में मजबूत बिल्डिंग कोड, अलर्ट सिस्टम, जागरूकता दी जाती है.

आगे क्या होने की संभावना है?

  • वेनेजुएला में आफ्टरशॉक्स जारी रह सकते हैं. अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य गतिविधि होने का अनुमान है. जलवायु परिवर्तन या सोलर एक्टिविटी से भूकंपों का सीधा लिंक नहीं होता.
  • भूकंप वाले इलाकों में भारी सामान फिक्स कियाजाता है, जैसे इमरजेंसी किट रखें. इमारतें मजबूत बनाएं.
    सरकारी तैयारियां बढ़ाएं.
  • प्रकृति शक्तिशाली है, लेकिन विज्ञान और तैयारी से हम नुकसान कम कर सकते हैं. जैसा कि जापान मं किया भी जाता है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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