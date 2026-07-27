90 दिन में फैसला, 10 साल जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना, जानें सरकार के नए पेपर लीक कानून में कितने कठोर प्रावधान

Public Examinations Amendment Bill 2026: मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार आज सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पेश करने की तैयारी में है. नकल माफिया पर रोक लगाने के लिए इस कानून में 2 महीने में पेपर लीक की पूरी जांच, 90 दिन में फैसला और 10 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने के प्रावधान हैं.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 27, 2026, 11:08 AM IST
Anti paper leak bill defined
एंटी-पेपर लीक कानून
  • पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में पूरी होगी और स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई के जरिए चार्जशीट के 90 दिन में फैसला अनिवार्य होगा.
  • पेपर लीक करने वाले संगठित माफिया और गिरोहों के लिए न्यूनतम 7 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है.
  • सामान्य नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
  • प्रश्नपत्र लीक, OMR छेड़छाड़ और फर्जी वेबसाइट समेत 15 गतिविधियों को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है,

Anti Paper Leak Bill 2026: देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार संसद में एक क्रांतिकारी संशोधन बिल लेकर आई है. 24 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद, 27 जुलाई को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 लोकसभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है. यह नया कानून न केवल नकल माफिया पर शिकंजा कसेगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को इतनी तेज रफ्तार देगा कि दोषियों को सजा मिलने में सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

2 महीने में जांच, 90 दिन में फैसला

नए संशोधन विधेयक की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी त्वरित न्याय प्रक्रिया है. इस कानून के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया जाएगा कि वे सत्र न्यायालय को पेपर लीक मामले में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट में बदलें. अदालतों में इन मामलों की सुनवाई रोजाना आधार पर होगी. वहीं, जांच एजेंसियों को 2 महीने (60 दिन) के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होगी. चार्जशीट के 3 महीने (90 दिन) के अंदर कोर्ट को अंतिम फैसला सुनाना अनिवार्य होगा. इसके अलावे नेशनल लेवल की संवेदनशील धांधली की जांच के लिए केंद्र सरकार अलग से STF का गठन कर सकेगी.

और पढ़ें: बिहार: पेपर में नकल कराने वालों की अब खैर नहीं, जाना होगा जेल; भरना पड़ सकता है 10 लाख रुपये जुर्माना

सजा और जुर्माने का डबल डोज

सरकार ने पुराने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की तुलना में 2026 के संशोधन में सजा और जुर्माने की रकम को लगभग दोगुना बढ़ा दिया है. सरकार ने पुराने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की तुलना में 2026 के संशोधन में सजा और जुर्माने की राशि को लगभग दोगुना बढ़ा दिया है. 2024 के कानून में व्यक्तिगत धांधली पर 3 से 5 साल की जेल थी, वहीं अब नए संशोधन में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित गिरोहों और नकल माफिया के खिलाफ सजा को बढ़ाकर न्यूनतम 7 साल से 10 साल तक की जेल और जुर्माने की राशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है.

15 प्रकार के अपराध

इस कानून में 15 गतिविधियों को सीधे तौर पर गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया है. जिसमें प्रश्नपत्र या आंसर-की लीक करना/चुराना, OMR शीट से छेड़छाड़ व फर्जी एडमिट कार्ड बनाना, फर्जी वेबसाइट चलाना व हैकिंग करके परीक्षा को प्रभावित करना आदि शामिल है.

परीक्षा केंद्रों के लिए नई गाइडलाइंस

परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब परीक्षा केंद्रों का प्री-ऑडिट, अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच, रैंडम सीट आवंटन, पेपर क्रिएशन/अपलोडिंग का डिजिटल लॉक सिस्टम और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत स्क्राइब उपलब्ध कराने के कड़े नियम लागू किए गए हैं.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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