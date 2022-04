Bomb Threat: कर्नाटक के बेंगलुरु में करीब पांच स्कूलों को एक धमकी भरा मेल मिला है, जिसमें कहा गया है कि इस स्कूल में एक शक्तिशाली बम रखा गया है जो ब्लास्ट करेगा, और ये कोई जोक नहीं है. बम विस्फोट की इस चेतावनी भरे ई मेल के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, ‘धमकी वाले मेल में लिखा है कि स्कूल परिसरों में शक्तिशाली बम लगा दिए गए हैं.’ इस मेल के मिलते ही पुलिस सक्रिय गई है और जांच में जुट गई है. इस मेल में ये भी साफ कहा गया है कि ये कोई मजाक नहीं है.Also Read - क्या मस्जिदों से हटाए जाएंगे लाउडस्पीकर? जानें क्या बोले कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई

पुलिस के मुताबिक मिले ई-मेल में कहा गया है, ‘आपके स्कूल में एक बहुत ही पावरफुल बम लगा दिया गया है, सावधान, ये मजाक नहीं है, काफी पावरफुल बम आपके स्कूल परिसर में लगा दिया गया है, तुरंत पुलिस को बुलाएं, सैंकड़ों जानें जा सकती है, अब देर न करें अब सबकुछ आपके हाथ में है. पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मौजूद इन पांच स्कूलों में सर्च आपरेशन जारी है. Also Read - कर्नाटक में BJP MLA पर महिला पार्षद के अपहरण का आरोप, बेटे ने लगाई मां को छुड़ाने की गुहार

Karnataka | The threat mail received by various schools of Bengaluru City states that a “very powerful bomb” has been planted in the school.

Also Read - Karnataka के इस शहर में लाउडस्‍पीकर पर लगाया गया बैन, बिना इजाजत के नहीं बज सकेंगे

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कमल पंत ने घटना की जानकारी दी और बताया कि स्कूलों की ओर से मिली सूचना के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ते को उन स्कूलों के लिए रवाना कर दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि हमारी टीम ई-मेल के आधार पर मौके पर जांच कर रही है और जानकारी मिलने पर मीडिया के जरिए उसे शेयर किया जाएगा.

#UPDATE | Karnataka: As of now, bomb threat mail has been received by schools. Local jurisdictional police searching/checking the spot. Bomb checking squad is also on spot. Mail has been received, and our personnel will check it: Kamal Pant, Commissioner of Police Bengaluru City pic.twitter.com/yMm6PfXEcp

— ANI (@ANI) April 8, 2022