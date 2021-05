Very Severe Cyclonic Storm Yaas: बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के बालासोर तट से टकराने लगा है. यह कुछ घंटों में ओडिशा में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 9 बजे के करीब यह बालासोर से 50 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में स्थित था. Also Read - Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने 29 मई तक इन ट्रेनों को कर दिया रद्द, देखें पूरी List

इसके साथ ही ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाके में तेज आंधी के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है.

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में न्यू दीघा सी बिच के पास आवासीय इलाकों में समंदर का पानी आ गया है.

#WATCH | West Bengal: Water from the sea enters residential areas along New Digha Sea Beach in East Midnapore.

Very Severe Cyclonic Storm Yaas centred about 50 km South-Southeast of Balasore (Odisha). Landfall process has commenced around 9 am, says IMD. #CycloneYaas pic.twitter.com/8m667Py8Ec

— ANI (@ANI) May 26, 2021