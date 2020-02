कोलकाता: बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तपस पॉल (Tapas Paul) का मंगलवार तड़के 61 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. परिवारिक सूत्रों ने बताया कि पॉल अपनी बेटी से मिलने मुम्बई गए थे. कोलकाता लौटते समय मुम्बई हवाई अड्डे पर उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की जिसके बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल ले जाया गया,जहां सुबह करीब चार बजे उनका निधन हो गया.

Former Trinamool Congress MP Tapas Pal passed away in Mumbai due to cardiac arrest, early morning today.

— ANI (@ANI) February 18, 2020