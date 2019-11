नई दिल्लीः हैदराबाद के पास शादनगर से एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है. तेलंगाना की राजधानी के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला डॉक्टर का रेप करके आग लगाकर हत्या कर दी. महिला डॉक्टर का नाम प्रियंका रेड्डी है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया में लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे है साथ ही प्रियंका को न्याय दिलाने के लिए मुहिम भी चला रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक प्रियंका रेड्डी पेशे से जानवरों की डॉक्टर हैं. हमेशा की तरह ही वह बुधवार को कोल्लुरू के पशु चिकित्सालय गई हुईं थी. प्रियंका अपनी स्कूटी से जाती थी. बुधवार को उन्होंने अपनी गाड़ी टोल प्लाजा के पास पार्क की थी. रात को जब वह लौटीं तो उन्होंने देखा कि गाड़ी पंचर है.

इसके बाद प्रियंका ने अपनी बहन को फोन करके इसकी जानकारी दी. प्रियंका ने अपनी बहन से कहा कि वह डरी हुई है. प्रियंका की बहन ने उन्हें कैब से आने की सलाह दी तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी मदद के लिए आ गए है और वह थोड़ी देर से फोन करती है. जब काफी देर तक प्रियंका की कॉल नहीं आई तो परिजनों ने उन्हें फोन किया लेकिन तब प्रियंका का फोन ऑफ जा रहा था.

The world has officially declared human as the wildest anilmal or even worse than an animal !! No wonder tsunamis and earthquakes are quite normal these days !! #RIPPriyankaReddy #JusticeForPriyankaReddy — Vikas Srivastav விகாஸ் ஸ்ரீவாஸ்தவா (@iamvikassri) November 29, 2019

You bloddy bastard men (My fathers, brother, sons, and friends) with such mentality, merciless, heartless beasts remember that there is God, if you escape here with law, you will be in hell. #RIPPriyankaReddy — Masood (@Masood03436787) November 29, 2019

It’s so difficult to see her photo next to that of her burned body. Nothing but a public death to her culprits will justify this. #RIPPriyankaReddy — रघुवंशी (@ProudRamBhakt) November 29, 2019

इसके बाद घर वाले प्रियंका को ढूढ़ने के टोल प्लाजा की तरफ निकले. जब वहां प्रियंका के बारे में कुछ नहीं पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की तो हैदराबाद बेंगलुरू हाइवे के पास चतनपल्ली पुल पर एक महिला की जली हुई लाश मिली. प्रियंका की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके घर वालों से सम्पर्क किया तो उन्होंने लाश की पहचान कर ली.

I just listened #Priyankareddy ‘s heart wrenching last call with her sister. The condition of women in our society has become savagely violent to live.

Girls,Pls Be Careful if you are travelling alone. Immediately inform police if you find anything doubtful#RIPPriyankareddy — Ashok (@TheAshokPidugu) November 28, 2019

इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए आस पास के सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है. पुलिस प्रियंका की कॉल डिटेल को भी चेक कर रही है ताकि पता किया जा सके कि प्रियंका की मदद के लिए कौन लोग आए थे जिसने बारे में उसने अपनी बहन से बात की थी.