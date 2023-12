'अनुच्छेद 370 अब इतिहास है, अब पीओके को आजाद कराने का समय है' - विहिप नेता आलोक कुमार 

नई दिल्ली- विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि यह फैसला भगवा विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि के रूप में याद किया जाएगा.

कुमार ने कहा कि अब जब अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्य के लिए विशेष संवैधानिक विशेषाधिकार समाप्त हो चुके हैं, केंद्र को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

Article #370 controversy is over, now it’s POJK to be liberated. @VHPDigital @BajrangDalOrg @epanchjanya @eHinduVishwa pic.twitter.com/nsIcfQgntD

— Alok Kumar Sr. Advocate (@AlokKumarLIVE) December 11, 2023