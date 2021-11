News Today: भारतीय नौसेना को आज मंगलवार को वाइस एडमिरल आर हरि कुमार (Vice Admiral R Hari Kumar) के रूप में नया प्रमुख मिल गया. नया प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देखकर सम्मानित भी किया गया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एडमिरल कुमार इस मौके पर भावुक हो गए. उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बाद में गले लग गए. उन्होंने एडमिरल करमबीर सिंह (Admiral Karambir Singh) का स्थान लिया है, जो आज ही सेवानिवृत्त हुए हैं.Also Read - Unique Wedding Invitation: वकील ने अपनी शादी में छपवा दिया ऐसा वेडिंग कार्ड, आते ही हुआ Viral | देखिए

मालूम हो कि एडमिरल कुमार बल की बागडोर संभालने से पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (Flag Officer Commanding-in-Chief of Western Naval Command) के रूप में कार्यरत थे. 12 अप्रैल 1962 को जन्मे एडमिरल कुमार, एक जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में सेवा में शामिल हुए थे. लगभग 39 वर्षों की अपनी लंबी एवं विशिष्ट सेवा के दौरान, एडमिरल कुमार ने विभिन्न कमानों, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में सेवा दी हैं.

#WATCH Admiral R Hari Kumar takes blessings from his mother on taking charge as the new Chief of Naval Staff today pic.twitter.com/v6hsuhAhIG

— ANI (@ANI) November 30, 2021