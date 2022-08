Vice President Election 2022: NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे. उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर चुनाव जीत लिया है. आज हुए मतदान के बाद आए नतीजों में धनखड़ को विजयी घोषित किया गया है. जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे. अब वह देश के उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं. जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले. NDA उम्मीदवार ने बड़ी जीत दर्ज की है.Also Read - उपराष्ट्रपति चुनाव आज: सुबह 10 बजे से होगी वोटिंग और फिर रिजल्ट होगा घोषित, जानिए कैसे चुने जाते हैं देश के Vice President

इससे पहले भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न दलों के सांसदों ने मतदान किया. मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चली. प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वोट डालने वाले सांसदों में शामिल रहे. उन्होंने मतदान से जुड़ी एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया.’’ Also Read - Vice-Presidential Election 2022: उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी मायावती, फैसले की खुद दी जानकारी

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर संसद भवन पहुंचे और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. सिंह ने पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव में भी व्हीलचेयर से संसद भवन पहुंचकर वोट डाला था। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी मतदान किया. Also Read - उपराष्ट्रपति चुनाव: मार्गरेट अल्वा का दावा- मोबाइल की इनकमिंग-आउटगोइंग बंद, किसी से नहीं हो रही बात, BJP के...

Delhi | Former Prime Minister and Congress MP Dr Manmohan Singh cast his vote for the Vice Presidential election today at the Parliament. pic.twitter.com/PUH0RDcVIm

— ANI (@ANI) August 6, 2022