हुब्बली (कर्नाटक): उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को लोगों से गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ जंग छेड़ने का आह्वान किया. साथ ही, उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए युवा पीढ़ी से बैठ कर काम करने की जीवनशैली छोड़ कर नियमित रूप से व्यायाम करने की भी अपील की. योग गुरु रामदेव के पतंजलि योगपीठ द्वारा यहां आयोजित एक योग शिविर में भाग लेने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए नायडू ने ‘फिट इंडिया’ और योग जैसे आंदोलन को जनांदोलन में तब्दील करने की आवश्यकता पर बल दिया.

Stressful workplaces, changing lifestyle and unhealthy eating habits are impacting the health of our youth.

उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए सबसे सस्ती दवा है. योग के प्रभाव पर नायडू ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व की भागीदारी से योग की लोकप्रियता का पता चलता है. उन्होंने कहा, “योग भारत की महानतम विरासत है और यह विश्व को सबसे सुंदर उपहार है.” उन्होंने कहा कि योग का अभ्यास केवल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि प्रतिदिन योग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे हर स्थिति में व्यवहार संतुलित रहता है. नायडू ने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए रामदेव, पतंजलि योगपीठ और अन्य योग प्रशिक्षकों की सराहना की.

India has world’s largest youth population. But this population should be healthy and fit.

Yoga can help in many problems such as overweight, hypertension or depression. #Yoga #Hubbali pic.twitter.com/1pU1AGrhFx

