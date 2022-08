नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं. जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के प्रत्याशी के तौर पर 528 वोट हासिल किए और विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को पराजित किया. इस चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया था, जिनमें से 710 वोट वैध पाए गए, 15 मत पत्रों को अवैध पाया गया. जबकि मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट हासिल हुए. चुनाव हारने के बाद मार्गरेट अल्वा ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. इसके साथ ही मार्गरेट अल्वा ने समर्थन करने वाले विपक्षी नेताओं और सांसदों का आभार प्रकट किया.Also Read - बड़ी जीत के साथ जगदीप धनखड़ बने देश के नए उपराष्ट्रपति, 725 में से 528 वोट हासिल किए, PM मोदी ने मिलकर दी बधाई

मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट किया, ''श्री जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई. मैं विपक्ष के उन सभी नेताओं और सांसदों का आभार जताती हूं जिन्होंने इस चुनाव में मुझे वोट किया. मैं उन सभी स्वयंसेवियों को भी धन्यवाद कहती हूं जिन्होने इस छोटे, लेकिन गहन चुनाव प्रचार के दौरान अपनी नि:स्वार्थ सेवा दी.''

Oppn’s Vice-Presidential candidate Margaret Alva congratulates NDA’s Jagdeep Dhankhar on winning the polls; tweets “Unfortunately, some oppn parties chose to directly/indirectly support BJP, in an attempt to derail the idea of a united oppn… damaging their own credibility.” pic.twitter.com/syY5rBYq30

