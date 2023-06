बालासोर हादसे के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, PMO और रेल मंत्रालय ने की घोषणा

Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर (Balasore) में हुए भीषण ट्रेन हादसे ने सब की नींद उड़ा कर रख दी है. यहां एक-दो नहीं बल्कि तीन-तीन ट्रेनें दुर्घटना का शिकार हो गईं जिसमें 200 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई और 900 के करीब घायल हो गए. घटनास्थल पर शुक्रवार शाम से ही राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, ‘ओडिशा में ट्रेन हादसे से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया. दुर्घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है.’

वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ट्वीट कर कहा, ‘ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे.’ इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.