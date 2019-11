नई दिल्लीः हैदराबाद (Hyderabad) में हुए एक हादसे का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो गया है. वीडियो हैदराबाद शहर के रायदुर्गिम इलाके में स्थित एक फ्लाईओवर (Flyover) का है, जहां एक कार दुर्घटना के बाद फ्लाईओवर से उड़ते हुए सड़क पर आ गिरी. घटना में एक पैदल यात्री की मौत हो गई, जबकि 7 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हालांकि हादसे में कार ड्राइवर बच गया है, जिसे चोट आई है. पुलिस ने इस हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि बायोडायवर्सिटी जंक्शन के पास स्थित फ्लाईओवर से जा रही कार बेहद तेज रफ्तार में थी, जिससे ड्राइवर ने कार पर से निंयत्रण खो दिया और कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे सड़क पर आ गिरी, जिससे पैदल जा रही एक महिला की मौत हो गई.

हादसे में कार ड्राइवर के अलावा 6 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए बीच सड़क पर आ धमकती है. जिससे सड़क पर चल रहे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं. वहीं वीडियो सामने आने के बाद अब यह सोशल मीडिया (Social Media) पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग काफी हैरानी जता रहे हैं.

It is obvious the car is driving at very high speed….Two, it is a sharp bend where you necessarily need to slow down. Video shows the red car falling off. @FilterKaapiLive #biodiversityFlyover #cyberabad #hyderabad pic.twitter.com/TTf9wE6Wpx

