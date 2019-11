प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बलरामपुर स्थित आदर्श जनता इंटर कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. शिक्षक और छात्रों के बीच अक्सर मार-पीट की खबर देश के हर एक कोने से आती रहती है मगर यहां इस घटना में छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी शामिल थे. मामला ये है कि कुछ पुरुष छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा कॉलेज के एक शिक्षक को बुरी तरह पीटा गया.

#WATCH Prayagraj: A teacher was thrashed by a group of male students&their guardians at Balkaranpur’s Adarsh Janta Inter College after he scolded the students when they allegedly misbehaved with female students. Prayagraj SP says “FIR registered, they’ll be arrested soon.” (5.11) pic.twitter.com/lfpqHVVPW2

बताया जा रहा है कि उन छात्रों ने महिला छात्रों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया और फिर इस व्यवहार के बाद शिक्षक के डांटने से नाराज पुरुष छात्रों ने अपने अभिभावकों के साथ कॉलेज में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और शिक्षक की पिटाई कर दी.

NK Singh, SP: A health camp was underway at the school. Some boys, intentionally or unintentionally, fell on some girls. A teacher intervened & scolded the boys. After this, the boys called their guardians,vandalised school & thrashed the teacher. Arrests will be made soon.(5.11) https://t.co/K0Jf8KgQfg pic.twitter.com/21CR8QjptQ

— ANI UP (@ANINewsUP) November 5, 2019