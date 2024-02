झारखंड के बाद अब पटना से कांग्रेस विधायक पहुंचे हैदराबाद, बिहार में 12 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट | VIDEO

हैदराबाद: झारखंड के कांग्रेस (Congress) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) के विधायक रांची से हैदराबाद भेजे गए. रांची में कल सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है. इससे पहले आज शाम सभी विधायक हैदराबाद से रांची लौट आये हैं. इसी बीच अब बिहार में कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं. इन विधायकों को हवाई अड्डे से सीधे रंगारेड्डी के एक रिसॉर्ट में ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि 10 फरवरी तक ये विधायक हैदराबाद में ही रहेंगे. 11 फरवरी को विधायक बिहार लौटेंगे क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, जिसमें इन विधायकों को हिस्सा लेना है.

इस लेकर कांग्रेस का कहना है कि बिहार के कई कांग्रेस विधायक कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को ‘बधाई’ देने के लिए यहां पहुंचे. ए. रेवंत रेड्डी ने दिसंबर 2023 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है. मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि कांग्रेस ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाया है, जिसके तहत वे यहां पहुंचे हैं.

#WATCH | Telangana: Bihar Congress MLAs reach Siri Nature’s Valley Resort in Kagazghat village in Rangareddy.

The floor test of the newly elected NDA government in Bihar is likely to happen on February 12. https://t.co/Hi5cbapBiA pic.twitter.com/90hXUwhopt

