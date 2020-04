नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद देश में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का खुलासा किया है. दरअसल पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जानाकरी दी. Also Read - दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 52 नए मामले, 13 मस्जिदों से निकाले गए 102 जमाती

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "पीएम ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सही फैसला लिया है. आज, भारत की स्थिति कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर है क्योंकि हमने लॉकडाउन पहले की लगा दिया था. लेकिन अगर लॉकडाउन को अभी रोक दिया जाता है, तो सब बिगड़ जाएगा. इसे रोकने के लिए, इसका (लॉकडाउन) विस्तार करना महत्वपूर्ण है." हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि लॉकडाउन और कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है लेकिन मुख्यमंत्रियों के सुझाव को मानें को ये 30 अप्रैल तक और बढ़ सकता है.

PM has taken correct decision to extend lockdown. Today, India's position is better than many developed countries because we started lockdown early. If it is stopped now, all gains would be lost. To consolidate, it is imp to extend it

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 11, 2020