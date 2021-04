Video: how to improve oxygen level in covid at home, which medicine can be given to increase oxygen level in covid: देश में कोरोना की भयावह स्थिति बनी हुई है. अस्पतालों की स्थिति भी बेहद खराब है. संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है. ऐसे में हम आपको आज सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े डॉ. वेद चतुर्वेदी की इस सलाह के बारे में बता रहे हैं. डॉ. वेद चतुर्वेदी गंगाराम में Rheumatology के Super Specialist हैं. Also Read - Maharashtra: नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची

डॉ. वेद चतुर्वेदी अस्पताल में बेड नहीं मिलने की स्थिति में मरीज को घर में ही अस्पताल बनाने की सलाह देते हैं. उन्होंने इसका नाम होम हॉस्पिटलाइजेशन दिया है.

इसके लिए डॉ. चतुर्वेदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और बताया है कि किसी कोरोना मरीज का ऑक्सीजन लेबल 94 से नीचे आ जाता है तो कैसे उसे घर में ही बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने इसके लिए मरीजों को पेट के बल लेटने की सलाह देते हैं. पेट के बल लेटने पर इंसान का फेफड़ा फैलता है और धीरे-धीरे उसका ऑक्सीजन लेबल बढ़ जाता है.

इसे मेडिकल की भाषा में प्रोन पोजिशन बोला जाता है. वह ऐसा दो-दो घंटे के लिए दिन दो-तीन बार करने की सलाह देते हैं. इसी तरह वह घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर auxin concentration का इंतजाम करने की सलाह देते हैं.

एक दो दिन ऐसा करने पर भी अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता है तो आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए. सीटी स्कैन में अगर माइल्ड कोविड इंफेक्शन दिखता है तो इस प्रैक्टिस को जारी रखें.

वीडियो देखेंः

अगर सीटी स्कैन में बेहद गंभीर इंफेक्शन दिखता है तो आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. और अगर इंफेक्शन मोडरेट है तो आप अपने आसपास के किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं.

ऐसी स्थिति में आपको एक दवा दी जा सकती है. उसका नाम है स्टेरॉयड (steroid tablets 20 mg). यह आप रोज ले सकते हैं. यह रेमडेसिविर (remdesivir) से भी ज्यादा प्रभावी है.

इसके बाद भी अगर आपकी स्थिति नहीं सुधरती है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. अभी तक आपको स्टेरॉयड की गोलियां दी जा रही थी. हॉस्पिटल में इसका इंजेक्शन दिया जाएगा और इसके साथ ही remdesivir का इंजेक्शन चलेगा.

इस तरह जागरूकता और इलाज के इस प्रोटोकॉल का पालन कर आप घर पर ही काफी हद का तक कोरोना का इलाज कर सकते हैं.