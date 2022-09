Weather Alert Today: दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में सोमवार की देर रात जबर्दस्त बारिश हुई जिसकी वजह से सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है. लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी-बिहार, झारखंड सहित कुछ राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा. एक तरफ जहां पूर्वी राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वहीं कुछ राज्यों में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं.Also Read - Weather Update Video: मुंबई, मध्य प्रदेश, गुजरात में कल भारी बारिश, दिल्ली NCR में हल्की बारिश की संभावना

गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस महीने की 17 और 18 तारीख के आसपास बंगाल की खाडी में चक्रवात की नई आशंका को देखते हुए ओडिशा में अधिक बारिश होने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने मछुआरों को भी सलाह दी है कि वे उत्तंर पश्चिम और पश्चिम-मध्यंवर्ती बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के तटों से समुद्र में न जाएं, क्योंकि इस दौरान समुद्र की स्थिति खराब रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने केरल के नौ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

#WATCH | West Bengal: Severe waterlogging in several parts of Kolkata, following heavy rainfall. Visuals from Golf Green and Lake Gardens area pic.twitter.com/8N3zH5aTen

