Indian Army tank regiments prepared for operations in high altitude areas of Eastern Ladakh: भारतीय सेना (Indian Army) ने पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh

) एक साल से भी अधिक समय से तैनात रहते हुए अपने टैंकों (Tank) की बड़े पैमाने पर तैनात करने के बाद, बख़्तरबंद रेजिमेंटों (tank regiments ) को अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग विकसित किया है, ताकि 14,000 फीट से 17,00 फीट की ऊंचाई पर (High Altitude Areas) अपनी मशीनों का दुश्‍मन के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें.

#WATCH Nyoma: Indian Army’s T-90 Bhishma tanks showing attack maneuvers during a demonstration at an armoured range at an altitude of around 14,000 ft in Eastern Ladakh. Army has deployed T-90s and T-72s for high altitude operations in significant numbers in eastern Ladakh area pic.twitter.com/cLjdiIrSSn — ANI (@ANI) August 9, 2021

Also Read - Rajasthan News: राजस्थान में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई जिलों में बाढ़ का कहर, राहत-बचाव में लगी सेना

भारतीय सेना ने टी-90 भीष्म (T-90 Bhishmatanks) और टी-72 अजय टैंकों (T-72 Ajay Tanks) के साथ-साथ बीएमपी सीरीज इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रेगिस्तान और मैदानी इलाकों से बड़े पैमाने पर इन ऊंचाईयों पर लाना शुरू किया था. पिछली साल गर्मियों में पूर्वी लद्दाख में चीनी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की शुरुआत की थी.

#WATCH Tank maneuvers being carried out by tank regiment of the Indian Army while practising attack operations at a location in Eastern Ladakh pic.twitter.com/X8PwSuNprp — ANI (@ANI) August 9, 2021

पैंगोंग झील और गोगरा ऊंचाई जैसे कुछ स्थानों पर डिसइंगेजमेंट के बावजूद, दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को बनाए रखना जारी रखा है. भारतीय सेना ने भी इन क्षेत्रों में इन ऊंचाइयों पर किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए टैंक और आईसीवी के साथ अपने अभियानों को मजबूत करना जारी रखा है.

टीम एएनआई ने एक टैंक रेजिमेंट द्वारा किए गए टैंक युद्धाभ्यास देखा है, चीन की सीमा से बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमले के अभियान अभ्यास करते समय इंडियन आर्मी के ये टैंक नजर आए हैं.

भारतीय सेना ने पिछले साल टैंक शेल्टर सहित अपने टैंक संचालन का सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा बुनियादी ढांचा बनाया है, जो सर्दियों के दौरान इन्‍हें खुले में पार्क करने से बचने में मदद करता है.

Nyoma, Ladakh: An Indian Air Force personnel deployed at a forward base armed with a Russian-origin Man-Portable Air Defence System which can take out fast moving aircraft and helicopters pic.twitter.com/3o3Zs6fovI — ANI (@ANI) August 9, 2021

मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में फिंगर क्षेत्र और गालवान घाटी जैसे स्थानों पर चीनी आक्रामक रुख के बाद भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में अपने जवानों और युद्धक उपकरणों को यहां तैनाती शुरू कर दी थी.

इस क्षेत्र में भारतीय सेना की दृढ़ कार्रवाइयों ने चीनियों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने से रोक दिया और इस प्रकरण में गलवान नदी घाटी में हिंसक झड़पें देखी गईं. दक्षिणी और उत्तरी पैंगोन झील क्षेत्र में ऊंचाई पर कब्जा करने वाले चीनी सैनिकों को जब भारतीय सैनिकों ने हराया तो एक दूसरे के खिलाफ गोलियां भी चलाई गईं.

