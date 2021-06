नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ने बुधवार को हिंद महासागर में दो दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया. इस युद्धाभ्‍यास में प्रशांत हिंदमहासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए कई वायु रक्षा मंचों को शामिल किया जा रहा है. अमेरिकी नौसेना रोनाल्ड रीगन सीएसजी के साथ भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का एकीकृत अभ्यास का यह वीडियो कल का सामने आया है, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं का संयुक्त फ्लाई पास्ट के कॉकपिट दृश्य का यह वीडियो सामने आया है. इसे भारतीय वायु सेना ने जारी किया है. Also Read - COVID19 Cases: डेल्‍टा की आशंका के बीच देश में कोरोना के 54,069 नए केस, 1321 मौतों, एक्‍ट‍िव मरीज 6.27 लाख

अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में पोत वाहक युद्धक समूह को तैनात किया है. साथ ही इस युद्धाभ्यास में एफ-18 लड़ाकू विमान और ई-2सी हॉक आई ऑल वेदर विमान भी हिस्सा ले रहे हैं.

Integrated exercise of IAF & Indian Navy with US Navy Ronald Reagan CSG. Cockpit view of the joint flypast executed yesterday: Indian Air Force

(Video source: Indian Air Force) pic.twitter.com/fS31YVO3qC

