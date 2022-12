VIDEO: आंध्र प्रदेश में YSRCP-TDP के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, गाड़ियों में लगाई आग, धारा 144 लागू

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले के माचेरला कस्बे में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और आसपस खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई. इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है.

पलनाडु एसपी वाई रवि शंकर रेड्डी ने बताया कि पलनाडू जिले के माचेरला कस्बे में एक कार्यक्रम में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथरावकिया. उन्होंने कहा कि इस झड़प में शामिल लोगों को दबोच लिया गया है.स्थिति अब नियंत्रण में है और शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग लाठी डंडे उठाए दिख रहे हैं-