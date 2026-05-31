Video: पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से पूछा 'अग्नि-6 मिसाइल' को लेकर सवाल, जवाब सुनकर चीन भी जल गया

'शांगरी-ला डायलॉग' के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि भारत ने 12000 किमी रेंज वाली अग्नि-6 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है. इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से राय मांगी गई.

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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ , (फोटो क्रेडिट- एक्स)

Agni-6 ICBM: सिंगापुर में इन दिनों ‘शांगरी-ला डायलॉग’ चल रहा है. यह एशिया का प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन है. इस सम्मेलन में दुनिया भर के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख और सुरक्षा विशेषज्ञ जुटते हैं. भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ और पत्रकार भी इस सम्मेलन के लिए पहुंचे हैं. अमेरिकी के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया. शनिवार, 30 नई को सम्मेलन के दौरान एक अजीब स्थिति पैदा हो गई जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने हेगसेथ से भारत की अग्नि-6 बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट को लेकर सवाल पूछा.

‘शांगरी-ला डायलॉग’ में अग्नि-6 ICBM परीक्षण का जिक्र

पाकिस्तानी पत्रकार ने पीट हेगसेथ से भारत के कथित “अग्नि-6 ICBM परीक्षण” पर राय मांगी. हालांकि सच ये है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई मिसाइल परीक्षण किया ही नहीं है. ये सवाल तब उठाया गया जब सम्मेलन में दक्षिण एशिया में परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रमों पर चल रही थी. पाकिस्तान के पत्रकार ने हेगसेथ से पूछा कि पाकिस्तान के संभावित ICBM कार्यक्रम को अमेरिका के लिए एक खतरा बताया गया था. भारत के अग्नि-6 ICBM परीक्षण पर आपकी राय क्या है? पाकिस्तानी पत्रकार ने जोर देकर कहा कि अग्नि-6 की मारक क्षमता लगभग 12,000 किलोमीटर है और भावित रूप से अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों को यह निशाना बना सकती है.

पीट हेगसेथ ने क्या जवाब दिया?

अपने जवाब में, हेगसेथ ने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को भी अमेरिका के लिए खतरा बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान, दोनों ही परमाणु-सक्षम देश हैं. मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे से आने वाले खतरों को स्वाभाविक रूप से देखेंगे. ये देश ICBM जैसे खतरों से निपटने के लिए अपनी क्षमताएं विकसित करना चाहेंगे. लेकिन हम, कम से कम अभी अपने नजरिए से किसी भी देश पर उंगली नहीं उठा रहे हैं और न ही उन्हें अपने लिए खतरा बता रहे हैं. हम इस बात के लिए आभारी हैं कि अपने-अपने दायरे में रहते हुए, उन्होंने दुनिया भर में शांति बनाए रखने में जो योगदान दिया है वह सराहनीय है.

यहां देखिए वीडियो

“…the US is not going to point a finger and call them a threat.” US Secretary of War Pete Hegseth, when asked by a Pakistani journalist whether the US considers India’s Agni-6 ICBM (under development) a threat in the same way it views Pakistan’s nuclear program as a threat to… pic.twitter.com/cWcLxzCSAd — Om Karkera (@om_unfiltered) May 30, 2026

क्या भारत ने किया है अग्नि-6 का टेस्ट?

दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार का ये दावा कि भारत ने 12000 किमी रेंज वाली अग्नि-6 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत था. भारत ने हाल ही में ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV-सक्षम अग्नि-5 का टेस्ट किया था. MIRV तकनीक एक ही बैलिस्टिक मिसाइल को कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम बनाती है. इस सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं.