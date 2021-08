Tokyo Olympics, PM Modi speaks to India Hockey team Captain Manpreet Singh, coach Graham Reid, assistant coach Piyush Dubey, News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम (India Hockey team) के 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीतने पर टोक्यो में कप्तान मनप्रीत सिंह (Captain Manpreet Singh), मुख्य कोच ग्राहम रीड (coach Graham Reid) और सहायक कोच पीयूष दुबे (assistant coach Piyush Dubey) से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी. भारत ने तोक्यो ओलंपिक में आज गुरुवार को कांस्य पदक के प्ले आफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता.Also Read - Gautam Gambhir बोले- ओलंपिक में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी बड़ा, फैन्स ने खूब लताड़ा

भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मनप्रीत, रीड और दुबे से फोन पर बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने मनप्रीत से कहा, ”बहुत, बहुत, बहुत बधाई. आपको, पूरी टीम को. आपने गजब का काम किया है, पूरा देश नाच रहा है.” Also Read - Tokyo Olympics: Men's Hockey Team की जीत, खिलाड़ियों के घरों में जश्‍न, सामने आए ये वीड‍ियो

#WATCH | PM Narendra Modi speaks to the India Hockey team Captain Manpreet Singh, coach Graham Reid and assistant coach Piyush Dubey after the team won #Bronze medal in men’s hockey match against Germany #TokyoOlympics pic.twitter.com/NguuwSISsV

प्रधानमंत्री ने कहा कि बेल्जियम के खिलाफ हार के बाद मनप्रीत की आवाज ढीली थी, लेकिन आज पूरा जोश है. उन्होंने कहा, ”उस दिन आपकी आवाज ढीली-ढीली थी. आज पूरा जोश है. आप लोगों की मेहनत काम कर रही है. मेरी तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देना. हम 15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सभी को बुलाया है, उस दिन मिलेंगे.”

मनप्रीत सिंह ने भारतीय टीम की लगातार हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया.

PM Modi spoke to the Men’s Hockey Captain Manpreet Singh, Head Coach Graham Reid and Assistant Coach Piyush Dubey. He congratulated the team for emerging victorious and bringing home the Bronze medal#Olympics

