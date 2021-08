Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार का दिन खास रहा, जब कोर्ट में पहली बार एक साथ नौ जजों को शपथ दिलाई गई, जिनमें तीन महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं. देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने इन सभी नौ जजों को शपथ दिलाई. शपथ लेने वालों में तीन महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने इन जजों के नाम सरकार को भेजे थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया.Also Read - Sedition Law: राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट: गांधी, तिलक को चुप कराने के लिए था यह कानून, आजादी के बाद इसकी क्या उपयोगिता?

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने आज जिन नौ जजों को शपथ दिलाई उनमें जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हेमा कोहली, वेंकटरमैया नागरत्ना, चुडालायिल थेवन रविकुमार, एम.एम. सुंदरेश, बेला मधुर्या त्रिवेदी और पामिघनतम श्री नरसिम्हा का नाम शामिल हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्‍या 33 हो गई है . Also Read - 5वीं की छात्रा ने CJI को कोरोना को लेकर लिखा दिल छू लेने वाला खत, जानें चीफ जस्टिस ने क्या दिया जवाब...

#WATCH | Justice Hima Kohli takes oath as a judge of the Supreme Court in Delhi

(Video courtesy – Supreme Court) pic.twitter.com/k8OaZfcayn

— ANI (@ANI) August 31, 2021