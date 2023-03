VIDEO: जब सिक्कों से भरी बोरी पीठ पर लादकर शख्स स्कूटी खरीदने पहुंचा टू व्हीलर शोरूम, फिर हुआ ये ...

ये वीडियो है एक ऐसे शख्स का जो स्कूटी (scooty) खरीदने के लिए बोरी (sack) में सिक्के (coins) भरकर दो पहिया वाहनों के एक शोरूम (two-wheeler showroom) में पहुंचा. इतने सारे सिक्कों को गिनने की झंझट भला कौन सा एजेंसी मालिक मोल लेना चाहेगा, लेकिन इस टू व्हीलर शोरूम रायल राइडर्स के मालिक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने वेलकम किया और इस इवेंट को बहुत खूबसूरती से यादगार बना दिया.

असम के डारंग जिले के सिपाझर इलाके के निवासी मोहम्मद सैदुल हक (Md Saidul Hoque) ने भी स्कूटी खरीदने का सपना देखा था और उसने इसके लिए कई साल अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से पाई-पाई जोड़कर ये पैसे बचाए थे.

वीडियो में दिखता है कि मोहम्मद सैदुल हक सिक्कों से भरी वजनी बोरी अपनी पीठ पर लादे हुए टू व्हीलर शोरूम पहुंचता है. वह शोरूम के कर्मचारी के सामने सिक्कों से भरी बोरी रखता है. इसके बाद शोरूम का एग्जीक्यूटिव उसे एक फार्म भरने के लिए देता है. मोहम्मद सैदुल हक फार्म भरने के बाद अपने सिक्को की बोरी को खोलता है और इन्हें कर्मचारियों के सामने गिनवाता है. इन सिक्कों को अलग अलग डिब्बों में भर दिया गया.