8 घंटे के लिए बंद होगा कोलकाता का सबसे बड़ा पुल! हरिद्वार में भी ट्रैफिक अलर्ट, निकलने से पहले जान लें ये रूट

अगर आप 14-15 जून को कोलकाता या हरिद्वार की यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. प्रशासन ने ट्रैफिक बाधाओं से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी जारी की है. देश के दो प्रमुख शहरों में यात्रियों के लिए अहम ट्रैफिक अपडेट जारी किया गया है. कोलकाता में विद्यासागर सेतु 8 घंटे बंद रहेगा, जबकि हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी.
रविवार 14 जून 2026 को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्यासागर सेतु पर सभी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मरम्मत कार्य के तहत स्टे और होल्डिंग-डाउन केबल तथा बेयरिंग बदलने का काम किया जाएगा. इस दौरान पुल और उसके रैंप दोनों जगहों पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. कोलकाता पुलिस ने विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है. यात्रियों को हावड़ा ब्रिज जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि भीड़ और देरी से बचा जा सके.
NDTV की खबर के मुताबिक, 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में भारी श्रद्धालु भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. वीकेंड और पर्व को मिलाकर यातायात दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को बॉर्डर पर रोका जाएगा. ट्रैफिक बढ़ने पर वाहनों को नगला इमरती से डायवर्ट कर बैरागी कैंप पार्किंग और हंडिया एरिया में पार्क किया जाएगा. चीला मार्ग केवल एग्जिट के लिए इस्तेमाल होगा.
विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना केबल-स्टे पुल कोना एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो हावड़ा-कोलकाता को जोड़ता है और मुख्य रूप से हावड़ा ब्रिज पर बोझ कम करने के लिए बनाया गया था. दोनों शहरों में यात्रा करने वाले लोगों को समय से पहले प्लानिंग करने की सलाह दी जाती है.
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