8 घंटे के लिए बंद होगा कोलकाता का सबसे बड़ा पुल! हरिद्वार में भी ट्रैफिक अलर्ट, निकलने से पहले जान लें ये रूट

यात्रियों के लिए जरूरी खबर! विद्यासागर सेतु पर नो-एंट्री, सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में बदले ट्रैफिक नियम. सफर से पहले पढ़ें पूरी एडवाइजरी.

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विद्यासागर सेतु और हरिद्वार में बदले ट्रैफिक नियम. (image AI)

14 जून को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोलकाता का विद्यासागर सेतु मरम्मत कार्य के कारण पूरी तरह बंद रहेगा.

यात्रियों को हावड़ा ब्रिज समेत वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

15 जून की सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में भारी भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी लागू रहेगी.

भारी वाहनों पर रोक, कई रूट डायवर्ट और अलग-अलग पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है.

अगर आप 14-15 जून को कोलकाता या हरिद्वार की यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. प्रशासन ने ट्रैफिक बाधाओं से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी जारी की है. देश के दो प्रमुख शहरों में यात्रियों के लिए अहम ट्रैफिक अपडेट जारी किया गया है. कोलकाता में विद्यासागर सेतु 8 घंटे बंद रहेगा, जबकि हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी.

कोलकाता में विद्यासागर सेतु 8 घंटे बंद

रविवार 14 जून 2026 को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्यासागर सेतु पर सभी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मरम्मत कार्य के तहत स्टे और होल्डिंग-डाउन केबल तथा बेयरिंग बदलने का काम किया जाएगा. इस दौरान पुल और उसके रैंप दोनों जगहों पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. कोलकाता पुलिस ने विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है. यात्रियों को हावड़ा ब्रिज जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि भीड़ और देरी से बचा जा सके.

हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर ट्रैफिक एडवाइजरी

NDTV की खबर के मुताबिक, 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में भारी श्रद्धालु भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. वीकेंड और पर्व को मिलाकर यातायात दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को बॉर्डर पर रोका जाएगा. ट्रैफिक बढ़ने पर वाहनों को नगला इमरती से डायवर्ट कर बैरागी कैंप पार्किंग और हंडिया एरिया में पार्क किया जाएगा. चीला मार्ग केवल एग्जिट के लिए इस्तेमाल होगा.

प्राइवेट बसों के लिए गुरुकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार होते हुए शंकराचार्य चौक की ओर रूट तय किया गया है. टोल प्लाजा पर दबाव बढ़ने पर नहर पटरी मार्ग का उपयोग होगा.

दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-पंजाब रूट से आने वाले वाहनों को नारसन-मंगलौर-कोर कॉलेज-ख्याति ढाबा-गुरुकुल कांगड़ी-शंकराचार्य चौक मार्ग से हरिद्वार पहुंचना होगा. पार्किंग के विकल्प अलकनंदा, दीनदयाल, पंतदीप और चमगादड़ टापू पार्किंग हैं.

भीड़ बढ़ने पर वैकल्पिक रास्ता नगला इमरती-लक्सर-फेरूपुर-गाजीपुर-एसएम तिराहा-सतीचौक-मायापुर पुलिया अपनाया जा सकता है. देहरादून-ऋषिकेश जाने वाली बसों को मोहंड मार्ग से भेजा जाएगा.

विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना केबल-स्टे पुल कोना एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो हावड़ा-कोलकाता को जोड़ता है और मुख्य रूप से हावड़ा ब्रिज पर बोझ कम करने के लिए बनाया गया था. दोनों शहरों में यात्रा करने वाले लोगों को समय से पहले प्लानिंग करने की सलाह दी जाती है.