'हम तस्वीरें ले रहे थे, तभी...' वियतनाम नाव हादसे में बचे भारतीयों ने सुनाई आपबीती, बोले- चीखों से गूंज उठा था समुद्र

वियतनाम में पर्यटन के दौरान भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटने से 15 लोगों की जान चली गई. हादसे में बचने वाले यात्रियों ने बताया कि सब कुछ कुछ ही सेकंड में हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 12, 2026, 11:14 AM IST
'हम तस्वीरें ले रहे थे, तभी...' वियतनाम नाव हादसे में बचे भारतीयों ने सुनाई आपबीती, बोले- चीखों से गूंज उठा था समुद्र
  • वियतनाम में पर्यटकों से भरी नाव पलटने से 15 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई.
  • बचे यात्रियों ने बताया कि तस्वीरें लेते समय अचानक तेज लहर आई और नाव पलट गई.
  • हादसे में 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि राहत अभियान तुरंत शुरू किया गया.
  • भारतीय दूतावास और राज्य सरकारें मृतकों के शव जल्द भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हैं.

Vietnam Boat Accident: वियतनाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फु क्वोक द्वीप के पास हुआ नाव हादसा भारतीय परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया है. इस हादसे में 15 भारतीयों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोगों को समय रहते बचा लिया गया. इस घटना ने उन लोगों को भी गहरे सदमे में डाल दिया जो मौत के इतने करीब पहुंचकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे.

जानकारी के अनुसार, पर्यटकों को समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप पर ले जाया जा रहा था. नाव में भारतीय पर्यटकों के साथ स्थानीय चालक दल के सदस्य भी सवार थे. यात्रा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद समुद्र में तेज लहरें उठीं और नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई. हादसा इतना अचानक हुआ कि अधिकांश लोगों को संभलने या लाइफ जैकेट का सही इस्तेमाल करने तक का मौका नहीं मिला.

लोगों ने कैसे बचाई जान?

तमिलनाडु के एक जीवित बचे यात्री ने बताया कि सभी लोग समुद्र के खूबसूरत नजारों की तस्वीरें लेने में व्यस्त थे. तभी एक बड़ी लहर आई और नाव तेजी से एक तरफ झुक गई. देखते ही देखते यात्री एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कुछ ही सेकंड में नाव पलट गई. उन्होंने बताया कि किसी तरह खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर नाव की रेलिंग पकड़ने में सफलता मिली, जिसके बाद राहत दल मौके पर पहुंचा.

आंध्र प्रदेश के एक अन्य यात्री ने बताया कि हादसे के समय नाव तट से ज्यादा दूर नहीं गई थी. सभी लोग घूमने के उत्साह में तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया. नाव पलटते ही चारों ओर चीख-पुकार मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा. हादसे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया. भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं. मृतकों के शवों को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि अंतिम संस्कार उनके गृह राज्यों में किया जा सके.

जिस कंपनी ने यह विदेश यात्रा आयोजित की थी, उसने भी पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिया है. कंपनी का कहना है कि वो भारतीय दूतावास और वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है. ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि समुद्री पर्यटन के दौरान मौसम और सुरक्षा नियमों का पालन कितना जरूरी है. कुछ मिनट पहले तक यादगार यात्रा का आनंद ले रहे लोग अगले ही पल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस घटना ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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