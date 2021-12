Vijay Diwas 2021: 16 दिसंबर 1971 यह वही तारीख है जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. 16 दिसंबर के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज (India Pakistan war) को बुरी तरह हराया था. इस ऐतिहासिक जीत के खास दिन पर सभी देशवासियों के अंदर इसे लेकर उमंग है और लोग इसे उत्साह के साथ मना रहे हैं. 16 दिसंबर विजय, शौर्यता और पराक्रम की दास्तां को बयां करती है. इस दिन भारतीय सेना के करीब 3900 जवान वीरगति को प्राप्त हुए वहीं 9851 लोग घायल हुए. ऐसे में हम आपको 16 दिसंबर 1971 के (Importance of 16 december 1971) दिन हुए इस युद्ध के बारे में ही बताने वाले हैं.Also Read - पर्दे पर होगी 'Sam Bahadur' की एंट्री, Vicky Kaushal करेंगे फील्ड मार्शल Manekshaw की बायोपिक- First Look

विजय दिवस, आखिर क्यों? (Why We Celebrate Vijay Diwas)

भारतीय फौज ने साल 1971 में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानी फौज को बुरी तरह हराया था. इस युद्ध के दौरान 93 हजार पाकिस्तान सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण किया था. आधुनिक व मध्यकालिन दुनिया में इतना बड़ा आत्मसमर्पण अबतक कभी भी देखने या पढ़ने को नहीं मिला है. पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद उस समय के पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, को पाकिस्तान की चंगुल से आजाद करा दिया गया. पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया. बता दें कि इसी दिन को हर भारतीय विजय दिवस के रूप में मनाता है.

रो पड़े नियाजी

शाम के साढ़े चार बजे जब भारतीय सेना के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे. यहां नियाजी और अरोड़ा अगल बगल करके एक टेबल पर बैठे. इस दौरान नियाजी आत्मसमर्पण के लिए दिए गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे. नियानी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया और पूरी पाकिस्तानी सेना ने भी ऐसा ही किया. इसी दौरान नियाजी की आंखों में आंसू आ गए. बता दें कि स्थानीय लोग नियाजी की हत्या करने पर उतारू थे लेकिन भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा नियाजी को वहां से सुरक्षित निकाला गया.

आखिर 16 दिसंबर को हुआ क्या था?

सैम मानेकशॉ का मैसेज जनरल जैकब को मिली की पाकिस्तानी सेना की आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए वे ढाका पहुंचे. लेकिन इस दौरान जैकब की हालत बिगड़ रही थी. भारतीय सेना के केवल 3000 जवान थे वे भी ढाखा से कुल 30 किमी दूर थे. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर नियाजी ने पास ढाका में 26 हजार से अधिक सैनिक मौजूद थे. इस युद्ध में भारतीय सेना ने युद्ध पर अपनी पकड़ बना ली थी और इस बीच जगजीत अरोड़ा ढाका पहुंचे और युद्ध विराम समाप्त होने के बाद जब यह तय हो गया कि पाकिस्तान की हार निश्चित है तब नियाजी ने सरेंडर कर दिया. जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वा सन्नाटा छाया और आत्मसमर्पण का दस्तावेज टेबल पर रखा हुआ था.