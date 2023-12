Vijay Diwas: PM मोदी ने विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा- देश सदैव उनका ऋणी रहेगा

Vijay Diwas: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में पाकिस्‍तान पर भारत की जीत सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश सदैव उनका ऋणी रहेगा. मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘विजय दिवस पर, मैं उन सभी बहादुर सशस्त्र बलों के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारत की एक असाधारण जीत सुनिश्चित की. देश को सुरक्षित रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका के लिए देश उनका ऋणी रहेगा.’’ साथ ही गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में ‘विजय दिवस’ की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में आर्मी हाउस में आयोजित हुए ‘एट होम’ समारोह में भाग लिया था.

#WATCH | Karnataka CM Siddaramaiah pays tribute to the soldiers on the occasion of #VijayDiwas, in Bengaluru pic.twitter.com/VMYOPCDoKM

— ANI (@ANI) December 16, 2023