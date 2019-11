नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता विजय गोयल ने Odd Even स्कीम का विरोध करने के लिए सोमवार को उन्होंने Even नंबर की कार के जगह Odd नंबर की कार चलाई. गोयल Odd नंबर के इस कार को चलाकर अपने घर से बाहर निकले. ट्रैफिक पुलिस ने गोयल पर Odd Even स्कीम का उल्लंघन करने के मामले में चालान जारी कर दिया है.

भाजपा सांसद विजय गोयल ने दिल्ली में Odd Even स्कीम के लागू होने से एक दिन पहले रविवार को इसे चुनावी हथंकडा करार देते हुए कहा था कि वह इसके नियमों का उल्लंघन करेंगे. गोयल ने कहा था कि मैं सांकेतिक रूप से केजरीवाल सरकार की Odd Even स्कीम में नियमों का उल्लंघन करूंगा क्योंकि यह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा एक चुनावी हथकंडा और नाटक है. इससे पहले राज्यसभा सदस्य गोयल ने अप्रैल 2016 में लागू इस योजना के दौरान भी इस नियम का उल्लंघन कर दो हजार रुपये का जुर्माना भरा था.

Delhi: BJP leader Vijay Goel who left his house in an odd numbered car to protest against #OddEven scheme, issued a challan for violation of the scheme. https://t.co/WsyVJ0EPBI pic.twitter.com/v7EZLQWmuM

— ANI (@ANI) November 4, 2019