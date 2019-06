नई दिल्ली: भारत का भगौड़ा उद्योगपति विजय माल्या वर्ल्ड कप 2019 का भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने पहुंचा है. विजय माल्या आज मैच देखने के लिए ओवल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचा. यहां मैच देखने के लिए इंग्लैंड के इस मशहूर स्टेडियम में घुसने के दौरान माल्या से सवाल किए गए. इस पर माल्या ने कहा कि मैं यहां मैच देखने आया हूं.

बता दें कि विजय माल्या को भारत से भगौड़ा घोषित किया गया है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया. माल्या नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफईओ घोषित होने वाला पहला कारोबारी बन गया है.

London: Vijay Mallya arrives at The Oval cricket ground to watch #IndvsAus match; says, “I am here to watch the game.” #WorldCup2019 pic.twitter.com/3eCK1wQHDq

— ANI (@ANI) June 9, 2019