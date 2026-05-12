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Vijay Thalapathy First Order As Cm 717 Liquor Shops Near Temples Schools Bus Stands To Shut In Tamil Nadu

मंदिर, स्कूल, बस स्टैंड से 500 मीटर दूर तक शराब की दुकानें तुरंत होंगी बंद... CM बनते ही vijay thalapathy का पहला ऑर्डर

लोगों में इस फैसले का स्वागत हो रहा है. अभिभावक, धार्मिक संगठन और शिक्षक इसे सकारात्मक बता रहे हैं.

थलापति विजय

एक सुपरस्टार जो अब राज्य का मुख्यमंत्री बन गया है और पद संभालते ही लोगों की शिकायतों पर सीधा एक्शन ले लिया. थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही शराब की दुकानों पर पहला बड़ा हमला बोल दिया. यह फैसला न सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करता दिख रहा है, बल्कि समाज को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है.

शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश

तमिलनाडु सरकार ने 717 सरकारी TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है. ये सभी दुकानें मंदिरों, स्कूलों-कॉलेजों और बस स्टैंडों से 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं. बंदी की प्रक्रिया दो हफ्तों के अंदर पूरी कर ली जाएगी.

इस फैसले के तहत 276 दुकानें पूजा स्थलों के पास, 186 शैक्षणिक संस्थानों के आसपास और 255 बस स्टैंडों के नजदीक हैं. पहले नियम में सिर्फ 50-100 मीटर की दूरी थी, लेकिन अब इसे 500 मीटर तक बढ़ा दिया गया है.

यह कदम जनता के हित में उठाया गया

विजय ने कहा कि यह कदम जनता के हित में उठाया गया है. बच्चों की पढ़ाई, मंदिरों की पवित्रता और आम लोगों के माहौल को शराब की आसानी से दूर रखना मकसद है. TASMAC तमिलनाडु की बड़ी राजस्व स्रोत है, लेकिन सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता दी गई.

CM बनने के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला

यह विजय का CM बनने के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला है. उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद महिलाओं की सुरक्षा, ड्रग्स पर अंकुश और अब शराब नियंत्रण जैसे मुद्दों पर फोकस किया. TVK पार्टी ने चुनाव में सामाजिक सुधारों पर जोर दिया था.

तमिलनाडु में पहले भी ऐसे कदम उठाए गए हैं. जयललिता और स्टालिन सरकारों ने सैकड़ों दुकानें बंद की थीं, लेकिन 500 मीटर का यह सख्त नियम नया है. इससे हजारों परिवारों और युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है. हालांकि, राजस्व पर असर पड़ सकता है क्योंकि TASMAC से राज्य को हजारों करोड़ रुपये मिलते हैं. सरकार अब अन्य तरीकों से आय बढ़ाने या दुकानों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की योजना बना रही है.

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लोगों में इस फैसले का स्वागत

लोगों में इस फैसले का स्वागत हो रहा है. अभिभावक, धार्मिक संगठन और शिक्षक इसे सकारात्मक बता रहे हैं. कुछ लोग इसे सिर्फ शुरुआत मानते हैं और पूर्ण शराब नियंत्रण की मांग कर रहे हैं. विजय का यह कदम दिखाता है कि वे रील से रियल लाइफ में भी एक्शन हीरो बनकर उभर रहे हैं. आने वाले दिनों में और सुधार देखने को मिल सकते हैं.