नई दिल्ली: दिल्ली के कुछ हिस्सों में हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जारी यात्रा के मद्देनजर कराई गई प्रतीत होती है: सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के कुछ हिस्सों में हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जारी यात्रा के मद्देनजर करायी गई प्रतीत होती है, ताकि जो इसमें शामिल हैं, वे व्यापक प्रचार हासिल कर सकें.”

दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक पुलिस नियंत्रण कक्ष में हैं और राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा के मद्देनजर स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं. सूत्रों ने बताया, ”दिल्ली के कुछ हिस्सों में हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जारी यात्रा के मद्देनजर कराई गई प्रतीत होती है, ताकि जो इसमें शामिल हैं, वे व्यापक प्रचार हासिल कर सकें.”

मिनिस्‍ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सूत्रों ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा पर नजर रखने के लिए सबसे अधिक संभावना व्यक्त की. केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त संपर्क में हैं और जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण की की उम्मीद कर रहे हैं. पुलिस आयुक्त कंट्रोल रूम से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

MHA sources: Violence in North-East Delhi orchestrated most likely with an eye on US President Trump’s visit to India. MHA & Delhi Police Commissioner are in touch and expected to get a grip on the situation soon. Police Commissioner is monitoring situation from the Control Room

— ANI (@ANI) February 24, 2020