Violenc in Odisha: ओडिशा के संबलपुर में कर्फ्यू लागू, इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे और सस्पेंड रहेंगी

भुवनेश्वर/संबलपुर: ओडिशा सरकार ने संबलपुर शहर में रात भर छिटपुट हिंसा और रहस्यमय परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत के बाद आज शनिवार को कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट पर रोक 48 घंटे के लिए और बढ़ा दी. सभी दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. शुक्रवार की शाम आयोजित हनुमान जयंती के जुलूस के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यह हिंसा हुई थी.

संबलपुर की जिलाधिकारी ने एक नोटिस में कहा कि जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एहतियात के तौर पर अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया है. संबलपुर में अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी और 48 घंटों के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है. संबलपुर जिला कलेक्टर अनन्या दास ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. सुबह 8-10 बजे और दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी.

ओडिशा के पुलिस महानिदेशक सुनिक के बंसल ने कहा कि संबलपुर में और बल तैनात किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.