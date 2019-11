नई दिल्लीः तीस हजारी अदालत परिसर में पार्किंग को लेकर पुलिस और वकीलों में हुई झड़प में लगभग 80 विचाराधीन कैदी फंस गए. पुलिस ने बताया कि सुनवाई के लिए अदालत लाए गए इन कैदियों को शाम तक लॉकअप में बंद रखा गया. शाम करीब छ बजे जब स्थिति पर काबू पाया गया तब इन कैदियों को सुरक्षित बारी बारी से तिहाड़ जेल भेज दिया गया. पुलिस ने जानकारी ने दी रात के बाद से अब स्थिति नियंत्रण में और इस घटना की जांच की जा रही है.

अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार को दोपहर में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गयी. इस झड़प के दौरान 17 वाहनों में तोड़फोड़ की गई. इस झड़प में दो थाना प्रभारियों और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त समेत 20 लोग घायल हो गए. झगड़े के दौरान एक वकील को पुलिस द्वारा हवा में चलाई गई गोली भी लगी है. मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी (SIT) गठित कर दी है. एसआईटी का प्रमुख विशेष आयुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी को बनाया गया है.

Tis Hazari clash: Delhi HC Bar Association asked to abstain from work on Monday to support lawyers’ strike

Read @ANI Story | https://t.co/JN8VUS4HBY pic.twitter.com/hGEvMOh5PE

— ANI Digital (@ani_digital) November 2, 2019