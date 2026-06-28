'मेरी पूरी सैलरी क्यों नहीं आई?' 13000 की जगह मिले सिर्फ 3800 रुपये, देखते ही भड़का कर्मचारी | देखिए वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी लगातार यही पूछ रहा है कि उसकी पूरी सैलरी क्यों नहीं दी गई. वह काफी नाराज नजर आता है और HR से जवाब मांगता है.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 28, 2026, 11:52 PM IST
Viral Video Today
खाते में 3800 रुपये देखकर बुरी तरह भड़क गया कर्मचारी. (Photo/X)

सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.  वीडियो दिल्ली की निजी कंपनी का बताया गया है. जहां काम करने वाला कर्मचारी अपनी कम सैलरी को लेकर मैनेजमेंट और HR से सवाल करता नजर आता है. कर्मचारी का कहना है कि उसे 13,000 रुपये महीने की सैलरी का वादा किया गया था, लेकिन जब पहली पेमेंट आई तो उसके खाते में सिर्फ 3,800 रुपये ही आए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी लगातार यही पूछ रहा है कि उसकी पूरी सैलरी क्यों नहीं दी गई. वह काफी नाराज नजर आता है और HR से जवाब मांगता है.

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क्या है पूरा मामला

मामला दिल्ली के मोती नगर स्थित एक टेलीकॉम कंपनी का बताया जा रहा है. वीडियो में HR और अन्य स्टाफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर्मचारी अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे पूरी सैलरी मिलनी चाहिए थी. इसी दौरान बातचीत का माहौल गर्म हो जाता है और मामला बहस तक पहुंच जाता है. कुछ लोग उसे शांत रहने की सलाह देते हैं तो कुछ मैनेजमेंट से बात करने को कहते हैं.

यहां देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई यूजर्स ने कर्मचारी के समर्थन में बात की है और कहा है कि अगर वादा 13,000 का था तो पूरी सैलरी मिलनी चाहिए थी. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में पहले कंपनी की शर्तें और डिटेल्स समझना जरूरी होता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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