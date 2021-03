Jan Shatabdi Train Runs Backwards: उत्तराखंड में बुधवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई. नई दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस (Purnagiri Jan Shatabdi Express) अचानक रेल पटरियों पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर जाकर वह रूक गई. उत्तराखंड में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी घटना है, जब रेल दुर्घटना होते-होते बची है. चंपावत के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि संभवत: किसी जानवर के टकराने के दौरान प्रेशर ब्रेक इस्तेमाल किए जाने से इंजन में तकनीकी समस्या आ गई और रेलगाड़ी अचानक उल्टी दिशा में दौड़ने लगी. Also Read - Indian Railway/IRCTC: ध्यान दें....बदल गया है रेलवे का Helpline नंबर, अब बस डायल करें 139

हालांकि, उन्होंने कहा कि बनबसा से दो-तीन किलोमीटर पीछे दौड़ने के बाद रेलगाड़ी चकरपुर में रूक गई और इसमें जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान रेलगाड़ी में करीब 60-70 यात्री थे और यात्रियों को चकरपुर में सुरक्षित उतार कर बसों से उनके गंतव्य तक भेजा गया है. Also Read - Indian Railways: रेलवे की चालाकी, चुपके से बढ़ा दिया इन ट्रेनों का किराया, मचा बवाल तो कही ये बात...

#WATCH | Purnagiri Jansatabdi train runs backwards due to cattle run over b/w Khatima-Tanakpur section in Uttarakhand. Incident happened earlier today. Also Read - Indian Railway: Holi से पहले रेलवे की सौगात, 1 मार्च से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें, जानिए क्या है Timing

There was no derailment & passengers were transported to Tanakpur safely. Loco Pilot & Guard suspended: North Eastern Railway pic.twitter.com/808nBxgxsa

— ANI (@ANI) March 17, 2021