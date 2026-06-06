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पुणे के धार्मिक मेले में बेची गई 'Made In Pakistan' चादर, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Viral Video: पुणे के धार्मिक मेले से खरीदी गई बेडशीट पर मेड इन पाकिस्तान टैग मिलने के दावे के बाद हंगामा मच गया. वायरल वीडियो सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 6, 2026, 3:57 PM IST
Made in Pakistan Bedsheet Row (Image AI)
Made in Pakistan Bedsheet Row (Image AI)

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक महिला ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पुणे में एक धार्मिक मेले से खरीदी गई बेडशीट पर उसे “मेड इन पाकिस्तान” का टैग मिला, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है वीडियो में दिख रही पूजा सराफ नाम की इस महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि उसने बुधवार को पिंपरी-चिंचवाड़ के मोरया गोसावी मंदिर में एक धार्मिक मेले के दौरान बेडशीट खरीदी थी, जिस दिन हिंदू ‘संकष्टी चतुर्थी’ का त्योहार मनाते हैं.

मेड इन पाकिस्तान से मचा बवाल

वायरल वीडियो हो रहे वीडियो में महिला ने मराठी में कहा, “हर महीने, जब संकष्टी चतुर्थी होती है, तो एक छोटा मेला लगता है. उस मेले में लोग अपनी छोटी-मोटी चीजें बेचते हैं. वहां से मैंने दो-तीन चीजें खरीदीं. और मैंने वहां से एक बेडशीट भी खरीदी.” फिर उसने बेडशीट पर लगा “मेड इन पाकिस्तान” लेबल दिखाया और दावा किया कि उसे यह टैग तब मिला जब वह उसे धो रही थी. उसने कहा, “हम कहां रहते हैं? हम तो बॉर्डर पर भी नहीं रहते. और हमारे घर में यह ‘मेड इन पाकिस्तान’ वाली चीज है.” महिला ने आगे कहा, “मुझे बहुत दुख हो रहा है. मेरे जैसे कई लोगों ने वहां से चादरें खरीदी हैं. और यह चीज़ उनके घर चली गई.”

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इंपोर्ट पर लगा है बैन

पिछले साल, केंद्र ने पहलगाम में हुए जानलेवा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से आने वाले या वहां से एक्सपोर्ट होने वाले सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सामानों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था. यह हमला पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक प्रॉक्सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया था. उसने कहा, “चीज़ें खरीदते समय अपनी आंखें खोलो. अब मेरी आंखें खुल गई हैं.”

देखें Video:

हरकत में आई पुलिस

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस हरकत में आई और महिला के दावे की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई. पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई फॉर्मल शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वे वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाले वेंडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा. पिछले महीने, महाराष्ट्र के धुले में दो व्यापारियों पर पाकिस्तान में बने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को कथित तौर पर स्टॉक करने और बेचने का आरोप लगाया गया था. 4 अप्रैल को दो जगहों पर रेड के दौरान, पुलिस ने “मेड-इन-पाकिस्तान” पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बरामद किए, जिसमें वाइटनिंग क्रीम, साबुन, सीरम और ब्यूटी पैक शामिल थे, जिनकी कीमत Rs 61,000 थी. उससे एक हफ़्ते पहले, छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस ने पड़ोसी देश में बने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने और बेचने के लिए तीन व्यापारियों पर चार्ज लगाया था.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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