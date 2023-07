पहाड़ से खिसकी चट्टान ने रोड से गुजर रही कारों के उड़ा दिये परखच्चे, 2 की मौत; हैरान करने वाला VIDEO आया सामने

Dimapur, Nagaland: ये वायरल वीडियो(Viral Video) हैरान कर देने वाले एक हादसे का है. घटना का CCTV फुटेज वायरल हो गया है, जिसकी सत्यता की पुष्टि पुलिस ने की है. कुछ ही पल का यह वीडियो दिखा रहा है कि चंद सेकंड्स में कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया. दुर्घटना का असर इतना जबरदस्त था कि चट्टानों की चपेट में आईं तीन कारों के परखच्चे उड़ गए.

हादसे के दौरान कारें कोहिमा की ओर से आ रही थीं, जो उनके पीछे एक वाहन के डैश कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

नागालैंड के दीमापुर के चुमौकेदिमा में आज एक विशाल चट्टान के कारण तीन कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए.