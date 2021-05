Baba Ramdev: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए योग गुरु रामदेव (Yog Guru Baba Ramdev) के वीडियो का जिक्र किया है. इस वीडियो में वे एलोपैथी के विरोध में बोल रहे हैं. अब IMA ने इस वीडियो को आधार मानकर मांग की है कि ‘केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या तो इस आरोप को स्वीकार करें और आधुनिक चिकित्सा सुविधा को खत्म कर दें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए.’ Also Read - कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना से 420 डॉक्टरों की जान गई, 100 की मौत दिल्‍ली में हुई : IMA

प्रेस रिलीज में IMA ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति व भारत सरकार मिलकर लोगों की जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं. इस संघर्ष में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले 1200 एलोपैथ डॉक्टरों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया है. स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में रामदेव के वीडियो को लाते हुए IMA ने कहा कि योगगुरु इसमें कह रहे हैं, 'एलोपैथ एक ऐसी स्टुपिड और दिवालिया साइंस है.'

IMA issues press release over a video on social media where Yog Guru Ramdev allegedly speaks against Allopathy. IMA demands that the “Union Health Minister either accept accusation & dissolve modern medical facility or prosecute him and book him under Epidemic Diseases Act.” pic.twitter.com/FnqUefGjQA

