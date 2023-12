Viral Video: दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ी पहली फ्लाइट, 'जय श्री राम' के नारों से गूंजा विमान | देखें वीडियो

Viral Video: पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शनिवार को नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया. अयोध्या धाम के लिए दिल्ली से इंडिगो की पहली फ्लाइट भी रवाना हुई है. पहली फ्लाइट रवाना होने से पहले इंडिगो के पायलट कैप्टन आशुतोष शेखर ने यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए. साथ ही उड़ान के दौरान लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. अब फ्लाइट रवाना होने से पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कैप्टन आशुतोष शेखर अपने संस्थान का आभार जता रहे हैं कि उन्हें पहली फ्लाइट की कमान दी गई.

न्यूज एजेंसी ने एएनआई ने यह वीडियो शेयर किया है. इसमें कैप्टन आशुतोष शेखर कहते दिख रहे हैं, “मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा. मुझे इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमान दी गई है. ये बड़ा ही हर्ष का विषय है इंडिगो संस्थान के लिए. उम्मीद करते हैं आपकी यह यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमय हो.” आशुतोष शेखर ने इस दौरान अपनो सहयोगियों का भी परिचय कराया. साथ ही जय श्री राम के नारे के साथ अपना संबोधन समाप्त किया. इस दौरान यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिला. सभी ने जय श्री राम के नारों के साथ उड़ान भरी.

#WATCH | IndiGo pilot captain Ashutosh Shekhar welcomes passengers as the first flight takes off from Delhi for the newly constructed Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhya Dham, in Ayodhya, UP. pic.twitter.com/rWkLSUcPVF

— ANI (@ANI) December 30, 2023