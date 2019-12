नई दिल्ली: शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के बाद पूर्व आईपीएस एस.आर. दारापुरी के घर पहुंचीं. लेकिन इससे पहले उनके कफिले को पोलीटेक्निक चौराहे पर रोक दिया गया. हालांकि वहां से वे किसी तरह कार से उतरकर पैदल मार्च करते हुए गिरफ्तार दारापुरी के घर की ओर बढ़ गईं. इस दौरान प्रियंका ने पुलिस पर शनिवार को गम्भीर आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हाल में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किये गये पूर्व आईपीएस अफसर के घर जाते वक्त उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस ने उनका गला दबाकर उन्हें गिराया. हालांकि पुलिस ने प्रियंका के आरोपों को बिल्कुल गलत करार दिया है.

लेकिन किसी तरह पूर्व आईपीएस एस.आर. दारापुरी के घर पहुंचीं प्रियंका का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे उनकी पत्नी से हालचाल पूछ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दारापुरी की पत्नी रो रही हैं और प्रियंका उनके मात्थे पर हाथ रखकर सहला रही हैं. प्रियंका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

.@priyankagandhi was manhandled, stopped and misbehaved by the Ajay Singh Bish Govt before she could ride a pillion and kept walking for 8 kms to meet the family of the former IPS SR Darapuri who has been arrested by UP police as he was part of anti-CAA protests #UPMeinGundaRaj pic.twitter.com/vosxRNsjfi

— SS Kim (@KimHaokipINC) December 28, 2019