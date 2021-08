Srinagar Mayor Junaid Mattu dance during 75th Independence Day celebrations पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हू धूमधाम से मचा रहा है. इस खास मौके पर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से एक बेहद ही खुश कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो है श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू का जो एक कश्मीरी गाने पर झूम कर नाच रहे हैं. श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.Also Read - 75th Independence Day: बीएसएफ ने ओडिशा में सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र स्थित बेस पर पहली बार तिरंगा फहराया

वीडियो श्रीनगर के फेमस लालचौक का है. बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर स्थित घंटाघर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद वहां पर जश्न-ए-आजादी का बड़े ही खास ढंग से मनाया गया. श्रीनगर नगर निगम के मेयर जुनैद मट्टू ने बताया, "स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घंटाघर पर नई घड़ियां भी लगाई गईं हैं. घंटाघर को तिरंगे के रंगों से रंगा गया है."

देखें डांस का वीडियो-

#WATCH | J&K: Srinagar Mayor Junaid Mattu breaks into dance during 75th #IndependenceDay celebrations at Lal Chowk in the city pic.twitter.com/Fq01UM93wg

— ANI (@ANI) August 15, 2021