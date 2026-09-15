सड़क पार कर रहा था शख्स, तभी तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर | VIDEO देख दहल जाएंगे

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार की टक्कर का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. बिसरख थाना क्षेत्र के एक मूर्ति चौक के पास सड़क पार कर रहे एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना 5 सितंबर की सुबह करीब 4:35 बजे की है. उस समय सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी. इसी दौरान एक युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था. वह सड़क के बीच तक पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.
कार की टक्कर इतनी तेज थी कि युवक उछलकर सड़क पर जा गिरा. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टर उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं. हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक सड़क पार कर रहा था और तभी तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. वीडियो को देखकर लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार में वाहन चलाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन!
तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को मारी टक्कर, पूरी घटना CCTV में कैद।
बिसरख थाना क्षेत्र के एक मूर्ति चौक का मामला
5 सितंबर सुबह 4:35 बजे का बताया जा रहा वीडियो
⚠️ युवक के गंभीर घायल होने का दावा
पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया।… pic.twitter.com/MM1szoyQat
— PRIYA RANA (@priyarana3101) September 15, 2026
मामले की शिकायत मिलने के बाद बिसरख थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने CCTV फुटेज और दूसरे साक्ष्यों की मदद से आरोपी कार चालक की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. साथ ही हादसे के समय कार की गति और दुर्घटना के दूसरे कारणों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध CCTV फुटेज समेत अन्य सबूतों को जांच में शामिल किया जा रहा है. फिलहाल आरोपी चालक के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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