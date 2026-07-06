विराट कोहली की ODI टीम में वापसी, जिम्बाब्वे T20 सीरीज से संजू सैमसन बाहर; रिंकू सिंह की फिर एंट्री

BCCI ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी है. श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, रिंकू सिंह की वापसी हुई है, जबकि संजू सैमसन को जगह नहीं मिली. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में विराट कोहली की वापसी हुई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/virat-kohli-comeback-india-odi-squad-sanju-samson-dropped-zimbabwe-t20-rinku-singh-return-8467183/ Copy

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे.

संजू सैमसन को इस बार भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं मिली.

रिंकू सिंह और वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया है.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में विराट कोहली की वापसी हुई है.

Virat Kohli Entry in ODI Team: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. इस बार चयनकर्ताओं ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन के बाहर होने और रिंकू सिंह की वापसी को लेकर हो रही है. इसके साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए घोषित टीम में विराट कोहली की वापसी ने क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर संभालेंगे, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका दिया गया है. हाल के मुकाबलों में उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलने के बाद चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा बरकरार रखा है.

संजू सैमसन टीम से बाहर

दूसरी तरफ, संजू सैमसन को इस टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया. हालांकि, बोर्ड ने ये साफ नहीं किया गया कि उन्हें आराम दिया गया है या प्रदर्शन के आधार पर बाहर किया गया है. हाल के इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन उम्मीदों से उलट रहा. तीन टी20 मुकाबलों में वो केवल छह रन ही बना सके, जिसके बाद टीम में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे थे.

रिंकू सिंह की टीम में वापसी

रिंकू सिंह की टीम में वापसी को संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले रिंकू मध्यक्रम को मजबूती देने की क्षमता रखते हैं. उनके अलावा ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में जगह मिली है.

गेंदबाजी में किस-किसको मिला मौका?

गेंदबाजी में मयंक यादव, यश ठाकुर, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देकर चयनकर्ताओं ने भविष्य की टीम तैयार करने का संकेत दिया है. ये सीरीज नए खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच होगी.

विराट कोहली को लेकर गुड न्यूज

उधर, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में विराट कोहली की वापसी सबसे बड़ी खबर रही. कप्तान शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम में रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. विराट की वापसी से बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि चयन समिति अब आगामी बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को परख रही है. ऐसे में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिल रही है, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है.