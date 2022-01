नई दिल्ली: न्यूनमत समर्थन मूल्य (MSP) कानून की मांग को लेकर किसान 31 जनवरी यानी सोमवार को ‘विश्वासघात दिवस’ (Vishwasghat Diwas) के रूप में मनाने जा रहे हैं. ये विश्वासघात दिवस एमएसपी के लिए कानून को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रहे हैं. इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि केंद्र ने एमएसपी के लिए कानून बनाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ. इसे लेकर हम विरोध दिवस मनाने जा रहे हैं.Also Read - शादी के कार्ड पर किसान आंदोलन की झलक, दूल्हे ने लिखवाया- जंग अभी जारी है, MSP की बारी है

भारतीय किसान यूनियन (Bhartiya Kisan Union) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विश्वासघात दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा. हमारी मांग है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाये, जिसका वादा केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान किया था. राकेश टिकैत ने कहा कि इसके साथ ही हमारी मांग है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गए थे, वो मुक़दमे वापस लिए जाएँ.

Delhi | ‘Virodh Diwas’ will be observed on 31st January across the nation. Our demand is that the Centre should fulfil their promise on MSP made by them in Delhi. And also revoke cases against farmers registered during the year-long protest: BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/08IsSdnlql

— ANI (@ANI) January 30, 2022