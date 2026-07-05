विशाखापत्तनम तट से लापता हुए 6 मछुआरे, समुद्र में इंडियन नेवी चला रही सर्च ऑपरेशन

Visakhapatnam Fishermen Lost: विशाखापत्तनम तट के पास छह मछुआरे लापता हैं. कोस्ट गार्ड, नौसेना और कई टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं. खराब मौसम के बीच बचाव अभियान तेजी से जारी है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 5, 2026, 4:41 PM IST
Visakhapatnam Fishermen Lost
विशाखापत्तनम तट से गायब हुए मछुआरे (Image: IANS)
  • विशाखापत्तनम तट के पास छह मछुआरे अब लापता
  • कोस्ट गार्ड और नौसेना लगातार तलाश में जुटी
  • खराब मौसम से बचाव अभियान में मुश्किलें बढ़ीं
  • मुख्यमंत्री ने सर्च ऑपरेशन तेज करने निर्देश दिए

Visakhapatnam Fishermen Lost: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट के पास छह मछुआरे लापता हो गए हैं. उनकी नाव बंगाल की खाड़ी में तकनीकी खराबी आने के बाद समुद्र में फंस गई. इसके बाद नाव से संपर्क पूरी तरह टूट गया. इस घटना के बाद कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना और राज्य की कई एजेंसियों ने मिलकर बड़े स्तर पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, यह नाव 1 जुलाई को विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर से सात मछुआरों को लेकर समुद्र में गई थी. सभी को 4 जुलाई तक वापस लौटना था, लेकिन तय समय तक नाव नहीं पहुंची. इसके बाद परिवार के लोगों और नाव मालिकों की चिंता बढ़ गई और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई.

मौसम खराब होने के बाद आई परेशानी

ईस्ट कोस्ट मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट ओनर्स एसोसिएशन के अनुसार, 3 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद मौसम तेजी से खराब होने लगा था. समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं और तेज हवा चल रही थी. इसी वजह से समुद्र में मौजूद मछुआरों को तुरंत वापस लौटने की सलाह दी गई थी. बताया गया कि नाव में तकनीकी खराबी आने की जानकारी भी मिली थी. इसके कुछ समय बाद नाव से संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया. इसके बाद परिवार के लोगों ने अधिकारियों से मदद मांगी. लगातार संपर्क नहीं होने के कारण प्रशासन ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

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लापता मछुआरों की तलाश में कई टीमें जुटीं

लापता मछुआरों की तलाश के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, मरीन पुलिस, मत्स्य विभाग और बंदरगाह प्रशासन की टीमें एक साथ काम कर रही हैं. समुद्र में कई जहाज भेजे गए हैं, जबकि नौसेना के हेलीकॉप्टर भी ऊपर से लगातार निगरानी कर रहे हैं. बचाव दल समुद्र के अलग-अलग हिस्सों में तलाश कर रहे हैं. हालांकि खराब मौसम और ऊंची लहरों की वजह से अभियान में कई मुश्किलें आ रही हैं. इसके बावजूद सभी एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं ताकि लापता मछुआरों का जल्द पता लगाया जा सके.

मुख्यमंत्री ने दिए सर्च ऑपरेशन तेज करने के निर्देश

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने बचाव अभियान की पूरी जानकारी ली और सर्च ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर काम करें और किसी भी तरह की देरी न हो. उन्होंने कोस्ट गार्ड के जहाजों का पूरा इस्तेमाल करने और मरीन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान की निगरानी करने के लिए कहा. साथ ही उन्होंने अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए.

परिवारों की बढ़ी चिंता, तलाश अभी भी जारी

लापता मछुआरों में अप्पालाराजू, बंडिय्या, गरगय्या, सीतुडु, चिन्ना अम्मोरू, कारी चिन्ना और चिन्नय्या शामिल हैं. इनमें से छह मछुआरे विजयनगरम जिले के मुक्कम गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक मछुआरा विशाखापत्तनम जिले के भीमिली इलाके का रहने वाला है. फिलहाल समुद्र में तलाश अभियान लगातार जारी है. खराब मौसम के बावजूद बचाव दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी मछुआरों का जल्द पता लगाया जा सके. परिवार के लोग भी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि खोज अभियान बिना रुके जारी रहेगा.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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