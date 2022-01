Bulli Bai APP: बुल्ली बाई ऐप मामले का पहला आरोपी विशाल कुमार (Vishal Kumar Jha) को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सोमवार को उसके कोविड पॉजिटिव (Covid Positive) होने की पुष्टी हुई है, जिसके बाद उसे बीएमसी के आइसोलेशन सेंटर भेजा गया है, यह जानकारी उसके वकील ने दी है. विशाल कुमार (Vishal Kumar Jha) के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. इंजीनियरिंग का छात्र विशाल मामले की मुख्य आरोपी महिला का परिचित है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों परिचित हैं. विशाल (Vishal Kumar Jha) की गिरफ्तारी से पहले उत्तराखंड से एक युवती को गिरफ्तार किया गया था.Also Read - Bulli Bai App: आखिर क्यों बनाई बुल्ली बाई एप, मुजरिम ने खुद उगला सच

मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 18 वर्षीय श्वेता सिंह, एक 21 वर्षीय मयंक रावत और विशाल झा शामिल है. विशाल झा और मयंक पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि श्वेता की पुलिस हिरासत पांच जनवरी को खत्म हो गई थी. बताते चलें कि बुल्ली बाई घटनाक्रम सुल्ली डील विवाद के करीब छह महीने बाद सामने आया. बुल्ली बाई एक एप्लीकेशन है, जिसे गिटहब पर होस्ट किया गया था. इस ऐप के जरिए कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं की सौदेबाजी की जाती थी. Also Read - Bulli Bai App: मुस्लिम महिलाओं की फोटो डाल Deal Of The Day बता उन्हें बेचा जा रहा है; Watch Video

बुल्ली बाई मामला इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके अपमानित किया जा रहा था. ऐसा आरोप है कि बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के सोशल मीडिया हैंडल से फोटो को डाउनलोड करके नीलामी के लिए पोस्ट किया जाता था और फिर लोगों को मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए प्रोत्साहित किया जाता था. इससे पहले इसी तरह का एक सुल्ली डील मामला भी सामने आया था. Also Read - Bulli Bai एप पर ट्वीट करके बुरी तरह फंसे जावेद अख्तर, PM मोदी से मांगा जवाब, ट्रोल हुए तो बोले- मेरे परदादा को गाली...